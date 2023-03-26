В Черном море находятся два вражеских ракетоносителя.

По состоянию на утро 26 марта Черном море дислоцируются два носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп - до 8 ракет.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ. По данным ведомства, всего на боевом дежурстве врага в черноморской акватории находятся 10 кораблей.

"В Азовском море - 2 вражеских корабля, в Средиземном море - до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет", - говорится в сообщении.

Украинцев предупредили об угрозе удара с Черного моря

Напомним, что накануне глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупредила украинцев о потенциальной угрозе ракетного удара войск РФ с Черного моря.

Она уточнила, что по состоянию на 25 марта в акватории находятся два ракетоносителя, которые способны запустить по территории Украины "Калибры". Они полностью заряжены. Несмотря на предположение о том, что армия РФ, вероятно, будет экономить свои ракеты, вероятность их запуска - существенна, говорит Гуменюк.

Отметим, что в последний раз оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине 9 марта. Тогда Силам противовоздушной обороны Украины удалось уничтожить 34 из 48 выпущенных россиянами крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

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