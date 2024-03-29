Также Главнокомандующий отметил, что состав Генштаба и других органов военного управления будет обновлен офицерами с большим практическим опытом боевых действий.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал отставку Валерия Залужного, отметив, что поскольку это произошло в активную фазу войны, то понятно, что Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский имел веские причины для принятия решения. Об этом Сырский сказал в интервью "Укринформу", отвечая на вопрос, с чем связаны изменения в военном руководстве.

"У военных есть одна обязанность - мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Поэтому если у Президента страны, Верховного Главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, - это означает, что эти причины - весомые", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что с Залужным работал бок о бок в самые тяжелые времена с начала российского полномасштабного вторжения, и раньше также.

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"Работали как одна команда... Могу сказать, что все наши знания и весь опыт, который был приобретен уже во время полномасштабной войны в боях с превосходящими силами противника, будут направлены на повышение эффективности наших действий и максимального поражения ударных группировок противника", - отметил Сырский.

По его словам, на этой основе сейчас отрабатывается алгоритм работы органов военного управления, на всех уровнях. Речь идет о детальном, тщательном планировании действий объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта.

"Наши штабы должны знать все, без исключения, потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке. В этом на первый план выходит квалификация офицеров, относящихся к органам военного управления", - сказал Главнокомандующий.

Сырский подтвердил, что состав Генерального штаба и других органов военного управления будет обновлен офицерами с большим практическим опытом боевых действий, который они приобретали на полях уже этой войны.

Увольнение Залужного - что известно

Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2024 года стало известно, что президент Украины подписал указ об увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Эту должность Залужный занимал с 2021 года. Новым главнокомандующим стал Александр Сырский. Впоследствии Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Президент заявил, что Залужный сам выбрал для себя дипломатическое направление.

"Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя - дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться", - объяснил он.

В марте издание ZN.UA со ссылкой на источники сообщило, что генерал Залужный перед назначением послом в Великобритании прошел ВВК, и его признали непригодным для службы в армии.

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