Сообщается, что в феврале генерал написал рапорт об увольнении с военной службы.

Генерал Валерий Залужный перед назначением послом в Великобритании прошел ВЛК и был признан непригодным для службы в армии, пишет издание ZN.UA со ссылкой на источники.

Сообщается, что экс-главнокомандующий прошел ВЛК еще зимой, а в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы.

"После увольнения со своего поста решением президента Залужный был выведен в распоряжение министра обороны. Какую-либо значимую военную должность, адекватную уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Умеров не предложил, как не предложил ее ранее и президент Зеленский", - пишет издание.

После этого Залужный принял решение уволиться с военной службы.

Кроме того, указывается, что на данный момент неизвестно, подписал ли министр обороны рапорт после объявления президентом намерения направить Валерия Залужного послом в Лондон.

Валерий Залужный - новая должность

Напомним, на днях стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Зеленский заявил, что Залужный сам выбрал для себя дипломатическое направление:

"Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя - дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться".

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