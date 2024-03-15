Правоохранители фиксируют последствия еще одного коварного военного преступления агрессора.

В центре внимания российский ракетный удар по Одессе. В городе из-за сегодняшней атаки РФ серьезно возросло количество жертв.

По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, уже известно о 19 погибших. "Россия не прекращает терроризировать Одессу. По состоянию на 17:00 уже известно о 19 погибших и 73 пострадавших в результате очередных ракетных атак врага. Среди жертв и пострадавших - местные жители, медики, сотрудники ГСЧС. Второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара", - подчеркнул генпрокурор.

Костин добавил, что правоохранители и прокуроры сейчас фиксируют последствия еще одного коварного военного преступления агрессора. Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Также в ОВА сообщили, что в результате ракетного обстрела в Одессе повреждены инженерные коммуникации газо- и электроснабжения. Без электроснабжения на данный момент 535 абонентов. Срок восстановления - 16 марта (утро). Без газоснабжения 800 абонентов - срок восстановления - 16 марта (до конца дня). Аварийные службы работают на месте.

В центре внимания Одесса - сегодня взрывы были смертоносными

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, армия РФ нанесла по Одессе удар по меньшей мере двумя ракетами "Искандер". Ракеты были выпущены с территории временно оккупированного Крыма. В результате атаки произошло разрушение 3-этажного здания в рекреационной зоне, по меньшей мере 10 частных домов получили повреждения.

Сначала сообщалось, что погибли по меньшей мере 14 человек и почти полсотни получили ранения. Потом стало известно, что погибших уже 16, а более 70 получили ранения. Среди погибших - фельдшер и спасатель, которые после первого удара прибыли на помощь пострадавшим. Также погибли бывший вице-мэр Одессы Сергей Тетюхин и полицейские.

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