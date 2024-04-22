Синегуболв отметил, что регион живет по графикам отключений света, но с водой проблем нет.

Российские оккупационные войска ежесуточно обстреливают около 20 населенных пунктов Харьковской области. В ход идет все - управляемые авиабомбы, артиллерия, танки и минометы. Вооружение меняется в зависимости от близости к границе с РФ и линии фронта.

"Сейчас мы наблюдаем, что враг несколько уменьшил свои наступательные действия по Купянскому направлению: часть подразделений отвел на замену, на ротацию, передислокацию. Однако в то же время усилил удары по гражданской инфраструктуре. Например, 18 апреля у нас Волчанск был целый день под огнем. Разрушены более 15 частных домов, многоэтажка разрушена. Село Липцы на севере области, Харьковский район, Изюмский район, населенный пункт Боровая тоже постоянно под обстрелами. И, конечно, новая для нас страница этой войны и новый вызов для Харьковщины - это конец марта, когда враг нанес массированный ракетный удар по нашей энергосистеме, в результате которого мы потеряли всю собственную энергогенерацию", - рассказал в интервью НВ глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, с тех пор регион живет, в лучшем случае, по графикам отключений, хотя бывают также и аварийные, когда сети не выдерживают. Синегубов добавил, что появляются новые вызовы, когда РФ не останавливается после ракетного удара, например, когда была массированная атака с применением шахедов и тому подобного.

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"Однако мы не наблюдаем пока активной миграции из города. Но наблюдаем уже несколько дней подряд активизацию вражеского ИПСО. И под видом официальных источников информации, сообщений госорганов, они даже выдают его за официальные сообщения нашей ГСЧС о принудительной эвакуации, о рисках оккупации Харькова, захвата территории Харьковщины. Поэтому мы с этим тоже должны бороться и объяснять людям, чтобы они пользовались исключительно официальными источниками и только украинскими СМИ", - добавил чиновник.

На вопрос об отключениях света он ответил, что энергетикам удалось выйти на "примерно на 2-3 часа для одного домохозяйства". К счастью, с водоснабжением воды нет, даже когда был условный блэкаут, который длился более 15 часов.

"Есть вопросы, конечно, по горячей воде в кранах, потому что у нас повреждены объекты теплогенерации. Поэтому здесь еще восстановительные работы продолжаются, впоследствии будем понимать, когда мы сможем подать именно теплую воду в дома людей", - подытожил Синегубов.

Война в Украине - ситуация в Харькове

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия регулярно обстреливает Харьков и область, распространяет заявления о возможном наступлении на город.

Оккупационные силы уничтожили почти всю энергетическую инфраструктуру Харькова, в городе произошел блэкаут.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко считает, что эти удары имеют целью посеять панику, деморализацию, вызвать фактически картинку, на которую российская пропаганда рассчитывает, что харьковчане срочно выезжают из города, что все боятся захвата Харькова.

Также Синегубов отмечал, что значительного оттока населения в регионе нет. Эвакуация проводится только в тех районах, которые постоянно под обстрелами.

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