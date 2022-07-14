Причина - значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины.

Уровень укомплектования командирами взводов у оккупантов остается низким.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Фиксируются случаи неудовлетворительного продовольственного обеспечения оккупационных войск. По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина - значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

Война в Украине:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию независимой Украины.

По словам очевидцев буряты, которые воюют на территории Украины, отличаются особой жестокостью. Если русские преимущественно пьют и мародерят на оккупированных территориях, то буряты - пытают, насилуют и массово расстреливают мирное население.

По состоянию на 15 июня жителей Чечни шантажировали похищением родных, пытками и другими методами давления, если те откажутся ехать воевать в Украину.

По состоянию на 18 июня было известно, что Бурятия прячет каждый день, а РФ отправляет на войну выходцев из бедных регионов.

По состоянию на середину июня подтверждены данные о 184 погибших из Бурятии.

29 июня 2022 года жены бурятов требовали вернуть их мужей из Украины.

12 июля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в России буряты выпрыгивают из автобусов, чтобы не ехать на войну.

13 июля стало известно, что мобилизация в РФ уже дошла до Москвы, где сформировали специальное военное подразделение для набора наемников.

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