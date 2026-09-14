Впервые за 20 лет РФ обошла Украину и заняла первое место в мире по экспорту подсолнечного масла

Оккупанты целенаправленно наносили удары по производственным мощностям и препятствовали поставкам украинской сельскохозяйственной продукции.

На протяжении многих лет Украина удерживала статус крупнейшего экспортера подсолнечного масла в мире. Недавно по объемам экспорта на первое место вышла Российская Федерация, которая уже пятый год ведет войну против Киева, свидетельствуют данные отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA) за сентябрь.

Так, почти 20 лет Украина была мировым лидером по экспорту подсолнечного масла – с сезона 2005/06 по 2024/25 маркетингового года. По итогам последнего сезона 2025/26, завершившегося в августе, Россия впервые опередила Украину, прервав её 20-летнее лидерство.

Экспорт подсолнечного масла в 2025/26 году из России составил 4,2 млн тонн, тогда как Украина завершила сезон с показателем 4,036 млн тонн. Годом ранее Украина экспортировала 4,744 млн тонн продукта против тех же 4,2 млн тонн из РФ.

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Следует отметить, что объемы производства подсолнечного масла в России значительно превосходят украинские. В недавно завершившемся сезоне оценка российского производства составляет 6,897 млн тонн, украинского – 4,515 млн тонн.

На новый маркетинговый сезон 2026/2027 USDA прогнозирует рост производства масла до 7,806 млн тонн в России и до 5,418 млн тонн в Украине. По экспорту также ожидают более значительных показателей – 5,1 млн тонн и 5 млн тонн для Украины соответственно.

Удары России по масличной промышленности Украины – главные новости

Российские оккупанты активно наносили удары по маслоэкстракционным заводам в Украине в конце предыдущего и в начале текущего года. Генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук прямо указывал, что РФ целенаправленно уничтожает производство подсолнечного масла в Украине.

После этого удары продолжаются с различной периодичностью. Так, недавно, 10 сентября, Россия в очередной раз атаковала завод по производству подсолнечного масла "Олейна" в Днепре.

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