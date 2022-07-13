Тем, кто изъявит желание воевать против Украины, обещают платить более 200 тысяч рублей в месяц.

На пятом месяце полномасштабного вторжения России в Украину в Москве сформировали специальное военное подразделение для набора наемников.

Об этом сообщает "Медуза". Новое формирование получило название "собянинский полк".

Как пишет издание, подразделение частично финансируется из бюджета Москвы.

Набор в "собянинский полк" начался 1 июля. По условиям набора, записаться могут мужчины в возрасте до 60 лет. Тем, кто изъявит желание воевать против Украины обещают платить более 200 тысяч рублей в месяц.

В течение месяца наемники будут проходить подготовку на полигоне Мулино в Нижегородской области, а затем их отправят в Украину.

Одним из вербовщиков в "собянинский полк" является Роман Владимирович Высоцкий (позывной "Болгарин") — полный тезка одного из бывших командиров народной милиции ДНР. Он называет себя "командиром батальона" в "собянинском полку".

Война в Украине:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию независимой Украины.

По словам очевидцев буряты, воюющие на территории Украины, отличаются особой жестокостью. Если русские в основном пьют и мародерят на оккупированных территориях, то буряты - пытают, насилуют и массово расстреливают мирное население.

По состоянию на 15 июня жителей Чечни шантажировали похищением родных, пытками и другими методами давления, если те откажутся ехать воевать в Украину.

По состоянию на 18 июня было известно, что Бурятия хоронит ежедневно, а РФ отправляет на войну выходцев из бедных регионов.

По состоянию на середину июня подтверждены данные о 184 погибших из Бурятии.

29 июня 2022 года жены бурятов потребовали вернуть их мужей из Украины.

12 августа 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в России буряты выпрыгивают из автобусов, чтобы не доехать на войну.

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