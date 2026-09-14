Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора

Это произошло после того, как стало известно о выезде Кравченко за границу.

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины. Об этом стало известно с указа главы государства от 14 сентября 2026 года.

"Отстранить Кравенко Руслана Андреевича от должности Генерального прокурора", - говорится в документе.

Это решение принято в соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения". В частности, глава государства в период действия военного положения может принять решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица, назначение на должность и освобождение от должности которого отнесено к его полномочиям, и возложение на соответствующий период исполнения обязанностей на другое лицо.

Видео дня

Дело "Карфаген"

Как сообщал УНИАН, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины провело спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины. Отмечалось, что эта группа может быть причастна к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества. Дело получило название "Карфаген".

14 сентября стало известно, что Кравченко самостоятельно оформил командировку на 5 дней в Париж (Франция). Там он должен принять участие в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Перед этим Кравченко сообщил, что подписал подозрения руководителю Национального антикоррупционного бюро Украины и лицу, близкому к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Вас также могут заинтересовать новости: