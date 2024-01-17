К фрегату "Адмирал Макаров" добавился ракетный корабль проекта "Буян-М".

В Черном море зафиксировано присутствие еще одного ракетоносителя Российской Федерации. Теперь общий залп ракет типа "Калибр" увеличился до 16.

"В Черном море постепенно утихает шторм. Вражеская корабельная группировка пополнилась еще одним надводным ракетоносителем - к фрегату "Адмирал Макаров" добавился малый ракетный корабль проекта "Буян-М", - сообщили в Силах обороны юга Украины.

Отмечается, что общий залп ракет типа "Калибр" может составлять 16 единиц.

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"Уровень ракетной опасности - очень высокий! Сигналы воздушных тревог не игнорируем!" - отмечают в Силах обороны.

Ситуация в Черном море - последние новости

За прошедшие сутки противник совершил шесть штурмов позиций ВСУ на Левобережье Херсонщины. Все эти атаки оказались неудачными - понеся потери, оккупанты отошли на свои исходные позиции. Также отмечалось, что в Черном море утром находилось четыре корабля вражеского флота, среди которых – надводный ракетоноситель, снаряженный восемью крылатыми ракетами типа "Калибр". В Азовском море боевое дежурство нес один российский корабль.

В ночь на 17 января по Одессе российская армия нанесла массированный ракетный удар, ранены три человека. Дроны-камикадзе заходили на Одессу на критически низкой высоте из акватории Черного моря. В Одесской области 11 дронов сбили на подлете к побережью, подавляющее большинство упало в море, но обломками сбитых беспилотников и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины и тому подобное.

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