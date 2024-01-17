На подлете к побережью сбито 11 дронов, но обломки наделали урон.

Ночью из-за массированной дроновой атаки в Одессе были ранены три человека, среди них - ребенок.

"В течение почти 3 часов работали подразделения противовоздушной обороны. По одному дрону уничтожен на Николаевщине и Кировоградщине. Однако основные усилия враг сконцентрировал на ударах по Одессе. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря", - сообщили в Силах обороны юга Украины

Говорится, что в Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в Черное море, но обломками нескольких сбитых беспилотников и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные машины горожан в Приморском районе Одессы.

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В нескольких местах произошли возгорания - горели квартиры и машины мирных жителей города. Сейчас пожары ликвидированы. Три человека получили ранения.

По данным руководителя Одесской ОВА Олега кипера, осколочное ранение получил 62-летний мужчина. Также пострадали женщина 1955 года рождения, и девушка, 1995 года рождения. Медики оказывают людям необходимую помощь.

Всего из поврежденного дома эвакуированы 130 гражданских лиц.

В региональном главке ГСЧС обнародовали видео, на котором зафиксировано дом, где произошло возгорание, и ликвидацию пожара. Перепуганные жильцы дома рассказывают, как спасались от пожара. Показаны разрушенные квартиры многоквартирного дома.

Атака на Одессу

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские захватнические войска в очередной раз атакуют территорию Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об их передвижении проинформировал командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Этой ночью российские войска запустили несколько групп дронов по территории Украины, Одессу атаковали БПЛА, которые летели из акватории Черного моря.

Воздушные силы также фиксировали российские беспилотные летательные аппараты в Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях.

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