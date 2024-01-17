За прошедшие сутки противник совершил шесть штурмов.

На левом берегу Днепра в Херсонской области российские захватчики значительно увеличили количество атак на позиции ВСУ.

По данным пресс-службы Сил обороны юга Украины, за прошедшие сутки противник совершил шесть штурмов. Как утверждают в ВСУ, все эти атаки оказались неудачными – понеся потери, оккупанты отошли на свои исходные позиции.

"Подразделения Сил обороны продолжают расширять плацдарм, прочно удерживать позиции, нанося врагу потери в живой силе и технике", - уверяют в Силах обороны.

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В частности, за прошедшие сутки украинские военные получили подтверждение, что на левом берегу стало меньше на 16 оккупантов, разведывательный БПЛА "Орлан-10", 9 единиц автобронетехники и пушку. Также уничтожены вражеский наблюдательный пункт и станция наземной артиллерийской разведки СНАР-10 "Леопард".

В то же время оккупанты не прекращают активную аэроразведку, продолжают давить артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны разных типов.

"В течение боевых суток (с 07:00 до 07:00) враг применял два FPV-дрона и сбросил с БпЛА различных модификаций 12 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Херсонщины. Девять раз враг бил из артиллерии по Херсону. Также в области обстреляны Антоновка, Днепровское, Тягинка, Михайловка и акватория Очаковской громады в Николаевской области", - рассказали в пресс-службе.

В результате артиллерийских обстрелов ранены трое гражданских, повреждены более полутора десятка частных домов, складское здание и линия электропередачи.

По данным Сил обороны, в Черном море сейчас находятся четыре корабля вражеского флота, среди которых – надводный ракетоноситель, снаряженный восемью крылатыми ракетами типа "Калибр". В Азовском море боевое дежурство несет один корабль оккупантов.

Ситуация на левобережье Днепра

Вчера, 16 января, сообщалось, что в зоне ответственности Сил обороны юга ракетно-артиллерийскими подразделениями проводится максимально эффективная, при этих погодных условиях, контрбатарейная борьба. В то же время враг не прекращает попыток выбить подразделения ВСУ с позиций на левобережье Днепра, но накануне он заметно уменьшил активность и решился лишь на один неудачный штурм.

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