Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два артиллерийских подразделения прямо на огневых позициях.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, из которых три - по зенитно-ракетным комплексам.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. Там добавили, что за прошедшие сутки украинские военные уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, четыре ударных БпЛА типа Shahed и один разведывательный дрон типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще три важные цели противника.

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Кроме этого, как сообщили в Генштабе, за сутки оккупанты нанесли 41 авиационный удар и совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе.

Война в Украине: Новости

Самая горячая обстановка сейчас наблюдается на Донбассе. Там ожесточенные бои идут в районе Бахмута, Авдеевки, Кременной.

23 мая секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что определенная часть Бахмута все еще под контролем Вооруженных сил Украины. А уже сегодня в отчете Институт изучения войны обратил внимание на то, что Генштаб впервые с декабря прошлого года умолчал о боях в Бахмуте в своей вечерней сводке за 23 мая.

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