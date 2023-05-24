Вероятно, это произошло из-за того, что "вагнеровцы" имеют определенное продвижение вглубь Бахмута.

Генеральный штаб ВСУ впервые с декабря 2022 года не сообщил о боях в Бахмуте. Вероятно, это произошло из-за возможного продвижения "вагнеровцев" вглубь города.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики напомнили, что вчера украинские официальные лица заявили о снижении темпа боев на Бахмутском направлении. Вместе с тем, ВСУ контратакуют на флангах вблизи города.

При этом, в вечерней сводке Генштаб ВСУ впервые с декабря 2022 года не сообщил о боях в Бахмуте, что свидетельствует о том, что силы группы "Вагнера", вероятно, продвинулись дальше вглубь города.

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В то же время сообщалось о неудачном наступлении оккупантов вблизи Хромового, расположенного к западу от Бахмута.

Бои за Бахмут - последние новости

Город, в котором до войны проживало более 70 тысяч украинцев, после прихода "русского мира" превратился в руину и стал эпицентром ожесточенных боев. 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил, что его наемники полностью "захватили" Бахмут Донецкой области. Он также анонсировал выход " вагнеровцев "из города 25 мая "на отдых и переподготовку".

23 мая секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что определенная часть Бахмута все еще под контролем Вооруженных сил Украины.

В то же время Пентагон заявил, что не будет делать публичных оценок относительно того, действительно ли российские войска полностью захватили Бахмут Донецкой области. В то же время в ведомстве признают, что РФ контролирует значительную часть города.

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