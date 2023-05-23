Данилов отметил, что на том направлении враг понес большие потери.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военнослужащие до сих пор контролируют определенную часть Бахмута Донецкой области.

"Если они (россияне – ред.) считают, что взяли Бахмут, я могу сказать, что это не так. На сегодняшний день Часть Бахмута находится под нашим контролем. Я не могу сказать всего, но часть Бахмута все еще под нашим огнем", – рассказал он CNN.

Он также поддержал решение командования удерживать город до последнего. По словам Данилова, на том направлении враг понес большие потери.

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"На Бахмутском направлении погибло большое количество российских военнослужащих, не только "вагнеровцев", но и спецназа, десантников и представителей других родов войск российской армии. Было уничтожено огромное количество техники, и они потратили там огромное количество боеприпасов", – подчеркнул секретарь СНБО.

Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские воины могут взять Бахмут Донецкой области в тактическое окружение. По его словам, это может стать реальным, если Вооруженные силы продолжат продвигаться по флангам на том направлении.

По информации Череватого, сейчас в районе Бахмута участие в боевых действиях принимают более 40 тысяч российских оккупантов. Враг ежедневно несет потери на том направлении – речь идет о более 100 убитыми и стольких же ранеными.

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