Снижение количества вылетов российской авиации является лучшим подтверждением уничтожения вражеских самолетов.

В течение последних двух недель, с 17 февраля по 2 марта, минимум шесть российских самолетов Су-34 не вернулись на свои аэродромы. Это может подтверждать потери российской авиации за последнее время, сообщают OSINT-аналитики Telegram-канала Dnipro со ссылкой на спутниковые снимки российских прифронтовых аэродромов.

Отмечается, что всего украинские силы ПВО заявляли о сбитии 11 российских истребителей Су-34, но визуально доказан был факт сбития только двух самолетов. Это объясняется проведением операций над оккупированной территорией.

Всего аналитики приводят четыре из проанализированных спутниковых снимков:

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Аэродром Приморско-Ахтарск – по словам исследователей, минимум один Су-34 не вернулся на место базирования. Вообще Су-34 на аэродроме в целом не должен находиться, однако в начале войны туда все же передислоцировали четыре единицы, одна из них вероятно была сбита над Мариуполем Аэродром Крымск – вероятно, четыре Су-34 не вернулись на место базирования. До войны такие самолеты здесь не базировались, но появились недавно. Аэродром Морозовск – вероятно, один Су-34 не вернулся на место базирования. На аэродроме в целом должно находиться около 20 Су-34, но большинство из них не видно на снимках, поэтому к этим снимкам стоит относиться скептически, добавляют эксперты. Аэродром Ханская – восемь Су-34 были передислоцированы ближе к фронту. Вероятно пришлось перемещать самолеты из-за опустошения вышеперечисленных аэродромов. По словам аналитиков, в ближайшее время это можно будет опровергнуть или подтвердить.

Эксперты добавляют, что снижение количества вылетов российской авиации для поддержки своих войск на фронте является лучшим подтверждением результатов работы украинских военных.

Потери РФ в авиации

Ранее УНИАН писал, что с 17 февраля и до сегодня оккупационные войска потеряли 15 самолетов, среди которых были Су-34. В общем, россияне, вероятно, имеют около 300 различных истребителей Су. Россия была вынуждена значительно снизить активность своей авиации на востоке на фоне недавних высоких потерь.

Вместе с дорогостоящими бортами враг теряет пилотов – если в начале войны за штурвалами сидели подполковники и майоры, то сейчас это старшие лейтенанты.

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