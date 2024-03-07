Из-за нехватки пилотов на определенном этапе Россия даже возвращала тех, кто вышел на пенсию.

За время полномасштабной войны Украина уничтожила сотни единиц российской авиации. Вместе с дорогостоящими бортами враг теряет пилотов – если в начале войны за штурвалами сидели подполковники и майоры, то сейчас это старшие лейтенанты.

Об этом рассказал в эфире "24 канала" полковник запаса, военный эксперт и военный летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, более-менее толковые профессионалы среди пилотов РФ были ликвидированы в первые месяцы войны. Ситуация настолько обострилась, что оккупанты возвращали за штурвалы летчиков, которые уже вышли на пенсию.

"Врагу пришлось вернуть пилотов, которые уже ушли на пенсию, но имели большое количество полетов – до 2 тысяч часов. Летчик с таким опытом даже после большого перерыва может восстановить навыки примерно за 2 недели", – пояснил специалист.

Однако и эти пилоты быстро "закончились", поэтому россияне начали допускать к полетам неопытных летчиков.

"Они в принципе могут летать, но еще не являются профессионалами. Для того, чтобы ими стать, нужно учиться примерно 8 лет. Около 4 лет обучения в летном училище, потом еще 4 года необходимо налетать сотни часов, чтобы выйти на уровень летчика первого класса", – подчеркнул Свитан.

Эксперт уточнил, что сейчас за штурвалами российской авиации сидят старшие лейтенанты. Далее враг будет прибегать к ускоренному выпуску курсантов, которым обучение сократят с 4 лет до 3, считает он.

"Сегодня уровень российской летной школы намного ниже, чем старой, советской. Россияне не успевают заполнять эту нишу, потому что очень много летчиков погибает. В том числе из-за собственной профессиональной непригодности", – резюмировал летчик-инструктор.

Потери РФ в авиации

По состоянию на утро 6 марта, по данным Генштаба, российская оккупационная армия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла более 670 единиц авиации. Речь идет о 347 самолетах и 325 вертолетах.

За последние несколько дней украинские воины "приземлили" 15 вражеских бортов. Подавляющее большинство – самолеты Су-34, но есть также и Су-35.

Кроме того, с начала 2024 года оккупанты потеряли уже два самолета А-50. Первый был уничтожен в январе над Азовским морем, второй тоже подбили над акваторией Азовского моря, однако упал он уже на российской территории. Произошло это 23 февраля.

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