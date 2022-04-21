Всего на "Москве", по словам матери матроса, находились около 510 человек.

Мать одного из уцелевших матросов-срочников крейсера "Москва" рассказала, что произошло на судне в момент уничтоженния его украинской ракетой "Нептун".

Об этом пишет "Настоящее время".

Женщина рассказала, что вечером 14 апреля ей позвонил сын и подтвердил, что в корабль попали украинские ракеты "Нептун", и сообщил о 40 погибших моряках.

Всего на "Москве", по словам матери матроса, находились около 510 человек. "По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто руководил крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе. Есть раненые с оторванными конечностями", – заявила женщина.

Ее сын сейчас находится в Севастополе, а сослуживцев матроса, согласившихся подписать контракт, вскоре отправят в Украину.

"Всех ребят разбросали по разным частям. Сколько пропали без вести – неизвестно, а учитывая, что крейсер затонул, там вообще цифр уже нет. Как их счесть, если они разбросаны? Такое ощущение, что это сделали специально, чтобы не смогли сосчитать", – рассказала мать матроса.

Уничтожение крейсера "Москва" - детали

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Вскоре начали появляться заявления родителей "пропавших без вести" солдат-срочников, служивших на крейсере"Москва". Мать одного из таких моряков утверждала, что говорила со своим сыном, и он рассказал ей о множестве раненых с оторванными конечностями. Другая мать "пропавшего без вести" моряка из "Москвы" рассказала, что в госпитале около 200 раненых.

"Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построенный в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получившем название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.