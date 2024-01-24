Нико Ланге уверен, что, если самолет сбила российская ПВО, РФ будет упорно утверждать что-нибудь другое.

Самолет Ил-76 в Белгородской области могла сбить российская система ПВО. Такое мнение по этому поводу в эфире телеканала Welt высказал военный эксперт, старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

То, что самолет был сбит, является фактом, это видно из видео, распространяемых в сетях, заявил эксперт: "Это выглядит как работа ПВО, которая вызвала такой взрыв".

По его словам, в этом районе российская сторона постоянно использует систему "С-300", а об использовании там систем Iris-T и Patriot Украиной не было сведений:

Видео дня

"До сих пор не было никаких признаков, что Украина могла бы разместить в сильно обстреливающемся Харькове такие системы. Итак, все выглядит так, что это мог быть так называемый friendly fire (дружеский огонь)".

Ланге уверен, что, если самолет сбила российская ПВО, РФ будет упорно утверждать что-нибудь другое. Он напомнил, что в подобных случаях Россия очень быстро начинает "вбрасывать" какие-то свои нарративы, которые очень трудно проверить, и акцентировал, что информацию, поступающую от российской стороны, нужно воспринимать очень осторожно.

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В Минобороны РФ заявили, что на борту разбившегося самолета Ил-76 были украинские военнопленные, и обвинили Украину в совершении теракта.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины пока только подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. В ведомстве добавили, что запланированный обмен пока не происходит.

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