В судах сравнительно немного дел против захватчиков, потому что нужны доказательства, а не эмоции, подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и с момента открытого вторжения РФ на нашу землю зафиксировано почти 123 тысячи преступлений со стороны оккупантов.

Об этом сказал глава Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов в эфире телемарафона. Он отметил, что в украинских судах уже вынесено 80 приговоров за это время, и на рассмотрении судов находится почти 400 обвинительных актов.

На вопрос, почему так мало дел и приговоров, Белоусов ответил, что расследование таких дел требует много работы по сбору доказательств. "Для нас важно сдержать всю ярость, которая бушует у нас в сердце, и руководствоваться разумом и собирать доказательства. Мы понимаем, что это категория производств, которая под очень пристальным вниманием, как международных партнеров, так и россиян. Безусловно, когда часть территории оккупирована, когда преступления совершают люди в масках, без знаков различия, то расследовать их гораздо сложнее. В поле нашего внимания десятки тысяч россиян, которых мы подозреваем в возможной причастности к преступлениям, но мы собираем доказательства", - подчеркнул он.

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Белоусов рассказал, что сейчас есть отдельная база, в которой сотни тысяч - более 90% всех российских солдат и офицеров, которые зашли на нашу территорию. При этом добавил, что сам факт пребывания на нашей территории не является военным преступлением. "Военным преступлением - это убийства, сексуальное насилие, обстрел гражданских объектов, депортация наших детей. Уже 518 человек получили подозрения", - сообщил он. При этом признает, что если человек, который имеет приговор в украинском суде, обменен, то мало надежды на то, что в России он понесет наказание.

"Но мы не обмениваем тех людей, которые совершили тяжкие военные преступления. Если человек совершил убийство, пытки, сексуальное насилие против наших людей, то они будут отбывать наказание здесь. Если речь идет об имущественных преступлениях - где-то украл россиянин унитаз или какие-то вещи, которые они тянут из Украины, то такие идут на обмен", - рассказал чиновник.

Он напомнил, что в российском плену находится определенное количество наших ребят, которых надо забрать домой и единственным механизмом является обмен на тех, кого держим мы. При этом добавил, что Офис генерального прокурора имеет последнее слово насчет того, кого мы отдаем и, если есть доказательства причастности к тяжкому преступлению, то не соглашается на этот обмен. "Но все помнят такого персонажа, как Медведчук (кум российского диктатора Виктор Медведчук, - Ред.) - за него меняли почти несколько сотен наших бойцов. Здесь надо идти на определенный компромисс", - добавил Белоусов.

По его словам, нет гарантии, что все 100% преступлений будут раскрыты, но прокуратура делает все возможное, чтобы не потерять доказательства. "Опыт Второй мировой войны показывает, что нацистов, которые уже старенькие, ловят до наших времен", - отметил он.

Свежие новости Украины о войне - сегодня это стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, эксперты Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине продолжают находить многочисленные доказательства военных преступлений, совершенных оккупационными силами РФ на территории Украины.

В докладе в сентябре 2023 года говорилось о незаконных атаках с применением взрывного оружия, атаках, наносящих вред гражданскому населению, пытках, сексуальном и гендерно обусловленном насилии, а также нападениях на энергетическую инфраструктуру.

Комиссия задокументировала нападения с применением взрывного оружия на жилые дома, медицинское учреждение, железнодорожный вокзал, ресторан, магазины и коммерческие склады, которые привели к жертвам среди мирных людей, повреждению или уничтожению ключевых объектов, а также перебоям в предоставлении основных услуг и продуктов.

Расследования Комиссии в Херсоне и Запорожье свидетельствуют о широком и систематическом применении пыток оккупантами против людей, обвиняемых в том, что они являются информаторами ВСУ. В некоторых случаях пытки были настолько жестокими, что приводили к смерти.

Также Комиссия обнаружила, что в Херсонской области российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие над женщинами в возрасте от 19 до 83 лет. Часто членов одной семьи держали в соседней комнате, поэтому они были вынуждены слушать, как происходит насилие.

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