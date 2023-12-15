Критической для Украины является помощь США, но и в Европе нет единой позиции по этому поводу.

Украину ждет тяжелая зима без достаточной западной поддержки, особенно со стороны Соединенных Штатов Америки.

Как говорится в статье немецкого издания Die Zeit, если год назад президента Владимира Зеленского в Вашингтоне "встречали как героя", то несколько дней назад он "зря просил как можно быстрее поставить дополнительное оружие и боеприпасы", подчеркивая, что без этой поддержки жертв будет больше.

"Вновь объявленная помощь достигла минимума в период с августа по октябрь 2023 года - почти на 90% ниже по сравнению с тем же периодом 2022 года", - отметил экономист Кристоф Требеш.

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Из 42 стран, которые поддерживали Киев, только 20 объявили о новых пакетах помощи. Значительно осложнили ситуацию критические проблемы США, ведь эта страна была основным донором техники и снарядов и поставляла 42% всей оборонной помощи.

Издание отмечает, что страны ЕС понимают, что не смогут заменить помощь США. Более 100 парламентариев из Европейского союза призвали в открытом письме к членам Конгресса утвердить финансовую помощь Украине. Вряд ли это подействует, ведь республиканцы упрекали Европу, что она должна сильнее поддерживать Киев.

Более того, в ЕС также нет уверенности в продолжении финансирования Украины. Немецкая газета указывает, что €50 млрд в виде кредитов и грантов "не утверждено окончательно". Сейчас Украину поддерживают Германия и скандинавские страны.

Помощь Украине - проблемные моменты

Напомним, что ночью скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на помощь Украине в виде €50 млрд от Европейского союза.

"Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки", - заявил Орбан в социальной сети Х.

В то же время президент Европейского совета Шарль Мишель уверен в финансировании Украины несмотря на венгерское вето.

В то же время под вопросом помощь от США. Во второй половине октября президент Джо Байден подал в американский Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 106 млрд долларов, 61 млрд долларов из которых предусмотрено на поддержку Украины.

Несколько недель республиканцы всячески блокировали его продвижение, фактически взяв вопрос помощи Украине в заложники. Представители Республиканской партии требуют усиления миграционной политики США на фоне ситуации на южной границе и отказываются рассматривать помощь Украине без продвижения по этому вопросу. В частности, все республиканцы в Сенате голосовали против рассмотрения этого законопроекта.

14 декабря представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что законодатели-республиканцы ушли на праздничные каникулы, так и не согласовав запрос президента Байдена на дополнительное финансирование, где говорится в том числе о помощи Украине. Как и Сенат, Палата представителей вернется к работе только 9 января 2024 года.

Позже стало известно, что Сенат все же отложил уход на каникулы, поскольку переговоры о помощи Украине и безопасности границ продолжаются.

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