Страна-агрессор "перезарядилась" и может снова нанести массированный удар.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил украинцев об опасности. РФ готовит новые массированные ракетные удары, страна-агрессор выводит корабли в Черное море, а в Астрахани на взлет готовятся истребители.

Об этом Ким рассказал в своем Telegram.

"Корабли опять выходят в Черное море, то есть перезарядили они "Калибры" эти и готовятся на взлет с Астрахани. Гипотетически, могут быть еще удары. Поэтому следите за сигналами воздушной тревоги, не пренебрегайте своей безопасностью", - сказал глава Николаевской военной администрации.

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Также Ким попросил жителей Николаевской области помочь другим регионам Украины, которые из-за ракетных ударов РФ рискуют остаться без электричества.

"Прошу, в частности по Николаевской области. Нам нужно ограничить в час-пик потребление электричества. У нас нет "прилетов" по критической инфраструктуре, но мы должны помочь остальным регионам, потому что единая система, количество напряжение и электричества оно одно, потому я всех прошу, нам нужно ограничить по мере возможности потребление... Не удивляйтесь, что будет темно в городе, немного меньше будет троллейбусов", - добавил Ким.

Массированные ракетные удары по Украине: что известно о событиях 10 октября

Ранее УНИАН уже сообщал, что утром 10 октября РФ ударила по ряду областей Украины ракетами. Взрывы были в Киеве и области, а также в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Днепропетровской и других областях.

Как сообщил Генштаб ВСУ, РФ выпустила 83 ракеты, 45 из которых были уничтожили силы ПВО. Путин признал, что массированный удар по Украине был местью за Крымский мост. Известно, что количество жертв уже достигло 11.

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