Также по состоянию на сейчас известно о 64 пострадавших.

Число погибших в результате массированных атак Российской Федерации по украинским городам выросло до 11.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона сообщил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

"По состоянию на сейчас имеем 11 погибших лиц в результате сегодняшних атак на города Украины. Также известно о 64 пострадавших", - сказал он.

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Также он добавил, что без электроснабжения до сих пор находятся Львовская, Тернопольская, Сумская, Полтавская области. На других территориях также есть перебои с электроснабжением.

Ракетный удар по Украине

Российские оккупанты устроили массированный обстрел украинских городов утром 10 октября. Были зафиксированы "прилеты" по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Житомирской и других областях.

Российский диктатор Владимир Путин признал нанесение удара по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Он пригрозил Украине новыми ударами, фактически признав, что утренний террор украинских городов связан с подрывом Крымского моста.

Известно, что Украину атаковали высокоточными ракетами. В частности, ракет Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

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