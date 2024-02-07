По ее словам, установка флага в Крынках была нужна нашим бойцам, чтобы осознать, что нас оттуда не выбить.

Украинский флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области - это ответ на вражескую пропаганду. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, полковник Наталья Гуменюк в эфире "Эспрессо".

Она подчеркнула, что установление украинского флага в Крынках - это соответствующий жест на вызовы, которые создает в информационном обществе вражеская пропаганда, пытающаяся убедить местное население ТОТ, что они брошены, что украинские Силы обороны выбиты с позиций, и там царят россияне.

"Но все увидели, что там есть украинский флаг, и украинское сопротивление, и бойцы Сил обороны. Те два штурма, которые за прошедшие сутки враг смог провести, были для него безрезультативными и плачевными", - отметила Гуменюк.

Также она подчеркнула, что украинские защитники продолжают меры по удержанию позиций на левом берегу Днепра и работают над его расширением.

"Установка флага в Крынках была нужна нашим бойцам, чтобы осознать, что нас оттуда не выбить. А также мирному населению левого берега, чтобы они чувствовали, что Украина рядом", - подчеркнула Гуменюк.

Боъ за Крынки - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 6 февраля стало известно, что украинские военнослужащие подняли государственный флаг Украины в крынках на левом берегу Херсонской области. Аналитики DeepState заявили, что флаг установили бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что для российских оккупантов Крынки является очень неудобной локацией. Также вын отметил, что для выдавливания ВСУ с левого берега в Крынках оккупанты в прошлом году специально сформировали три тактические группы, численностью практически в две бригады.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сравнил успех армии Украины на левом берегу Днепра в районе Херсонской области с подвигом 300 спартанцев. По его словам, среди важных плацдармов, подконтрольных ВСУ, есть не только Крынки.

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