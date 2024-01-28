Он пояснил, как украинские военные расширили плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сравнил успех армии Украины на левом берегу Днепра в районе Херсонской области с подвигом 300 спартанцев.

По его словам, среди важных плацдармов, подконтрольных ВСУ, есть не только Крынки. Защитники смогли расширить свое влияние минимум на 4 важные точки фронта и вышли за пределы упомянутого села вниз по Днепру, указал он Radio NV.

"Это действительно невероятная история. Наши морпехи и ССОшники на левом берегу - это даже не 300 спартанцев, это гораздо круче", - подчеркнул Дикий.

Он уточнил, что в военном смысле речь идет о стационарных военных позициях, которые заняли войска Украины. Однако там физически сложно окопаться, поэтому о наличии фортификаций речи нет. "Ты копаешь до метра, а дальше выступает холодная вода", - пояснил особенности занятых позиций Дикий.

В то же время военный отметил, что аналогичная проблема с закреплением на позициях есть и у россиян. У них не вышло выстроить так называемую "линию Суровикина": оккупанты нервничают, так как из-за плохой обороны у ВСУ просматривается возможность зайти в тыл войск РФ этой весной.

"Их там единственный шанс, чтобы мы по весне не покатились дальше по их тылам, за зиму, пока холодно, бросить все силы, чтобы выбросить наших за Днепр. Пока им это в упор не удается, плацдарм расширяется", - резюмировал Дикий.

Армия РФ могла взять Табаевку в Харьковской области

Тревожные новости о возможном продвижении армии РФ на Купянском направлении утром 28 января сообщили аналитики Deepstate. Они утверждают, что РФ, возможно, зашла в село Табаевка и теперь пытается продвинуться оттуда в сторону Песчаного (Харьковская область). Важно отметить, что Генштаб официально об этом ничего не говорил.

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