Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

С начала вторжения украинские военные (ВСУ) ликвидировали 85 тыс. российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ликвидировано около 400 захватчиков. Кроме того, враг потерял 2 тыс. 895 танков (3 за минувшие сутки), 5 тыс. 827 боевых бронированных машин (5 за сутки), 1 тыс. 882 артиллерийские системы (12 за сутки), 395 реактивных систем залпового огня (2 за сутки), 209 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолет, 1 тыс. 537 беспилотники оперативно-тактического уровня, 480 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4 тыс. 393 единицы автомобильной техники и автоцистерн (15 за сутки), а также 161 единица спецтехники.

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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Ситуация на фронте: успехи ВСУ

Вчера подразделения Сил обороны поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

За прошедшие сутки российские захватчики на Донбассе атаковали украинских воинов в районах 13 населенных пунктов. Силы обороны Украины отбили атаки противников у спорного, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Каменки, Опытного, Веселго, Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области и в районе Стельмаховки в Луганской области.