Это прервало железнодорожное сообщение между Рубежным и Северодонецком.

Украинские защитники взорвали железнодорожные мосты на Луганщине с целью остановить наступление оккупантов на Северодонецк и Лисичанск. Это была часть сообщения между Рубежным и Северодонецком.

Информацией об операции украинских войск поделился советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в личном Telegram-канале. В качестве подтверждения своих слов чиновник выложил видео удара по мосту.

"8 полк спецназа совместно с НГУ и 15 ГУ УВКР СБУ, с целью остановить наступление оккупантов в направлении Северодонецка и Лисичанска, уничтожили железнодорожные мосты, захваченные врагом в ключевом сообщении между Рубежным и Северодонецком Луганской области", —написал Геращенко.

Зачем украинские защитники совершили удар, становится понятно из вчерашнего заявления главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. По его словам, сейчас оккупанты готовят два крупных наступления в области. Первое — на Северодонецк, а второе — прорыв к трассе Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.

Согласно заявлению МВД, сейчас самые ожесточенные бои на Донбассе проходят на территории агломерации Лисичанск — Северодонецк — Рубежное у реки Северский Донец. Это один из основных оперативных центров на востоке.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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