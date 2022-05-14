В ведомстве подчеркнули, что противник хочет окружить силы обороны Украины на Донбассе.

На сегодня самые жесткие бои с российскими оккупантами продолжаются в Луганской области. В частности в районе реки Северский Донец, через которую пытаются переправиться вражеские силы.

Об этом рассказал советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире "Прямого".

По его словам, противник хочет окружить силы обороны Украины на Донбассе.

"Им ничего не удается, но там сейчас сосредоточены самые главные и ожесточенные бои", – сказал Денисенко.

Сейчас одним из основных оперативных центров боя за Донбасс является агломерация Лисичанск – Северодонецк – Рубежное у реки Северский Донец.

"И это, безусловно, Изюмское направление, это направление на Славянск и Краматорск. Это два ключевых направления, на которых россияне будут концентрироваться в битве за Донбасс", – сообщил Денисенко.

В то же время, по его словам, на севере Харьковщины оккупанты отступают, что ранее подтверждал Генеральный штаб ВСУ. Однако расслабляться рано, ведь ВСУ придется провести немало сложных сражений.

В частности, по его словам, впереди бои за остров Змеиный, которые, возможно, будут одними из самых ожесточенных в ближайшее время. Официальной информации, что российские военные установили на острове комплексы ПВО С-300, нет, отметил Денисенко.

"Мы понимаем, что от этого во многом будут зависеть и варианты возможного наступления или отсутствия наступления на Одессу и прежде всего на Бессарабию", – добавил он.

Напомним, как писал УНИАН, по данным Генштаба российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледар и Бахмут, осуществляют пополнение запасов и перегруппировку подразделений.

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