В Запорожской области пылал склад российских оккупантов - поднимался высокий столб темного дыма.
Склад противника покинул "чат", поделился глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале.
"На противоположном берегу склад орков продемонстрировал "жест доброй воли" и вышел из чата", - отметил чиновник.
Напомним, российские захватчики совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военные и гражданские объекты, убили и ранили много мирных жителей и захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге нашего государства.
Воины Вооруженных сил Украины давали достойный отпор оккупантам. 29 июля депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что на Херсонщине воины за ночь уничтожили склады врага в четырех населенных пунктах.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Перебрасывает войска в ловушку: у Зеленского назвали новую стратегическую ошибку России
- Пытались обмануть ВСУ: на Донбассе оккупанты нарушили обычаи войны - Генштаб
- В МИД Украины рассказали о "знаках" от России: чего хочет Москва