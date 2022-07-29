Глава Никопольской РВА показал снимок пораженного вражеского склада.

В Запорожской области пылал склад российских оккупантов - поднимался высокий столб темного дыма.

Склад противника покинул "чат", поделился глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале.

"На противоположном берегу склад орков продемонстрировал "жест доброй воли" и вышел из чата", - отметил чиновник.

Напомним, российские захватчики совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военные и гражданские объекты, убили и ранили много мирных жителей и захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге нашего государства.

Воины Вооруженных сил Украины давали достойный отпор оккупантам. 29 июля депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что на Херсонщине воины за ночь уничтожили склады врага в четырех населенных пунктах.

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