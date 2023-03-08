Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" непосредственно во время осуществления залпа.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ, российский "Солнцепек" спецназовцы СБУ уничтожили FPV-дроном.
"Воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа. "Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета", - говорится в сообщении.
К нему также добавлено видео уничтожения огнеметной системы.
В то же время в СБУ не уточнили, когда и где именно украинские защитники уничтожили "Солнцепек".
Система "Солнцепек": что о ней известно
ТОС-1А "Солнцепек" - это тяжелая огнеметная система, построенная на шасси танка Т-72. Стреляет термобарическими неуправляемыми ракетами. ВСУ уничтожили уже девять таких систем.
Недавно в сети опубликовали фото брошенной в украинском поле тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", которую применяли российские войска.
Украинские бойцы показали российскую тяжелую транспортно-заряжающую машину со склада тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", брошенную оккупантами в поле.