Система была уничтожена с помощью дрона.

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" непосредственно во время осуществления залпа.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ, российский "Солнцепек" спецназовцы СБУ уничтожили FPV-дроном.

"Воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа. "Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета", - говорится в сообщении.

Видео дня

К нему также добавлено видео уничтожения огнеметной системы.

В то же время в СБУ не уточнили, когда и где именно украинские защитники уничтожили "Солнцепек".

Система "Солнцепек": что о ней известно

ТОС-1А "Солнцепек" - это тяжелая огнеметная система, построенная на шасси танка Т-72. Стреляет термобарическими неуправляемыми ракетами. ВСУ уничтожили уже девять таких систем.

Недавно в сети опубликовали фото брошенной в украинском поле тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", которую применяли российские войска.

Украинские бойцы показали российскую тяжелую транспортно-заряжающую машину со склада тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", брошенную оккупантами в поле.

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