Кроме того, ВСУ нанесли авиаудары по двум вражеским взводным опорным пунктам.

За минувшие сутки, 8 сентября, украинские защитники уничтожили четыре вражеских беспилотника и вертолет Ка-52.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Украины продолжает выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения, поражению живой силы и боевой техники противника.

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Также для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 20 ударов.

"Поражено 2 взводных опорных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 3 зенитных ракетных комплекса. Уничтожено 4 БпЛА и вертолет Ка-52. Потери живой силы противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в течение предыдущих суток, 7 сентября, Вооруженные Силы Украины уничтожили два самолета Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-24, а также пять беспилотников врага.

Тем временем, ракетные войска и артиллерия уничтожили командный пункт, склад горюче-смазочных материалов, скопления живой силы, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения оккупантов.

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