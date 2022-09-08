Всего за сутки авиация Сил обороны провела более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Вооруженные Силы Украины уничтожили два самолета Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-24, а также пять беспилотников врага.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В течение суток для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24), а также пять БПЛА", - говорится в сообщении.

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Тем временем ракетные войска и артиллерия наших наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, поражения живой силы и боевой техники противника. В результате огневого воздействия за текущие сутки поражен командный пункт, склад горюче-смазочных материалов, скопления живой силы, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения оккупантов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что активные действия ВСУ, как отметил Зеленский, позволяют задержать больше врагов для освобождения пленных.

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