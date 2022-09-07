Враг все чаще использует устаревшее советское вооружение.

Воздушные силы Украины сегодня утром сбили еще один вертолет оккупантов Ка-52.

Об этом во время информационного телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Буквально час назад сбит еще один вертолет оккупантов Ка-52 военнослужащими воздушного командования "Юг" на юге, на Херсонщине. Именно накануне военнослужащие этого воздушного командования уничтожили собственно ракеты Х-101, 4 из 5 уничтожено... Одна из них уничтожена военнослужащим воздушного командования "Восток". Это очень-очень хороший результат. Кроме того, за ночь еще 2 вражеских БПЛА сбит на востоке, также наша ПВО сухопутных войск тоже не сидит сложа руки и уничтожает оккупанта: уничтожен вражеский штурмовик Су-25", - сказал Игнат.

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Он отметил, что благодаря боевому опыту уничтожается все больше вражеских крылатых ракет.

"К сожалению, не все ракеты, которые противник запускает по Украине, можем эффективно сбивать, потому что есть и баллистические ракеты, и чрезвычайно быстрые ракеты, которые, увы, не под силу тем средствам, которые есть у нас на вооружении", - сказал спикер.

По его словам, наша авиация не прекращает наносить удары с воздуха: с начала российской агрессии по оккупационным войскам было нанесено около 2400 авиаударов.

Также Игнат подчеркнул, что враг все чаще использует устаревшее вооружение.

"Мы видим тенденцию, что враг чаще применяет устаревшее советское вооружение. Если вчера ракеты Х-101 летели, это уже редкость, это очень дорогие ракеты... Часто применяются ракеты советского производства Х-22, Х-59, а также комплексы С-300, которые предназначены для сбивания воздушных целей, а используются для ударов по наземным целям... Но это говорит о том, что враг экономит те ресурсы, которые уже потратил на войну в Украине. По разным данным военной разведки и других источников, все же у противника немножко просел тот запас", - сказал представитель Воздушных сил.

Как сообщал УНИАН, подразделения Вооруженных сил Украины вчера на разных направлениях фронта уничтожили вражеский самолет Су-25, вертолет Ка-52, беспилотник и пять крылатых ракет типа Х-101.

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