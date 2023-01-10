Отмечается, что поразить плавсредство удалось возле острова Белогрудый.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сегодня, 10 января, сообщил об поражении одной надводной цели. Речь идет о российском катере, который Силы обороны Таврического направления поразили на Днепре.

По словам руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Евгения Ерина, отличные результаты показала украинская артиллерия.

"Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый, поражение осуществлено артиллерийскими средствами", - рассказал военный в комментарии изданию "Украинская правда".

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Война в Украине - что известно

Российские оккупанты вторглись в Украину 24 февраля, чем нанесли непоправимый ущерб украинцам. Россияне пытали и убивали мирных жителей, грабили и разрушали дома украинцев, а также гражданскую инфраструктуру.

В свою очередь ВСУ дали мощный отпор захватчикам. По состоянию на 10 января 2023 года украинские защитники уничтожили около 112 470 человек личного состава российской армии, речь идет как о кадровых военных, так и о мобилизованных.

Кроме того, с начала полномасштабной войны бойцы ВСУ отправили на дно 17 плавсредств, в том числе и крейсер "Москва".

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