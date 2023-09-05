В то же время враг наносил ракетные и авиационные удары.

Авиация Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 4 сентября, нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 - по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

Как сообщил Генштаб в утренней сводке, бойцы ракетных войск и артиллерии поразили 11 вражеских артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления захватчиков.

В то же время россияне нанесли 6 ракетных и 76 авиационных ударов, совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - подытожили в ведомстве.

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По последним данным, потери РФ в войне против Украины достигли около 265 тыс. 120. В течение суток на фронте произошло 22 боевых столкновения и попытка наступления российских оккупантов на Лиманском направлении.

По данным ISW, бойцы Вооруженных сил обороны после прорыва первой линии обороны российских оккупантов в Запорожской области расширяют образовавшуюся там брешь. Сейчас Силы обороны перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена.

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