На Бахмутском направлении украинские военные успешно отразили атаки оккупационных войск в районе севернее Клещиевки.

Война в Украине продолжается - в течение суток на фронте произошло 22 боевых столкновения и попытка наступления российских оккупантов на Лиманском направлении.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, на Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

Также захватчики нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполовки и Спорного Донецкой области, а артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

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На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударков Харьковской области, артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

"На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении оккупанты, в частности, нанесли авиационный удар в районе Авдеевки, а на Марьинском Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки.

"На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

На Запорожском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Работиного и Степногорска Запорожской области, а артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг, в том числе нанес авиационные удары в районах Тягинки и Молодежного, а на Северском и Слобожанском направлениях совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

"В течение суток произошло 22 боевых столкновения", - отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в своей вечерней сводке сегодня, 4 сентября, Генштаб сообщил, что авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два - по зенитно-ракетным комплексам врага.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и четыре пункта управления противника.

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