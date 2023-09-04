Уничтожено 29 артиллерийских систем врага.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага и технику российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожили 460 российских захватчиков, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 04 сентября 2023 года среди личного состава достигли около 265 120.

Также вражеское войско потеряло танков ‒ 4480 (+4 за последние сутки) единиц, боевых бронированных машин ‒ 8663 (+14), артиллерийских систем – 5611 (+29), реактивных систем залпового огня – 741 (+2), средств ПВО ‒ 503 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня – 4481 (+37), кораблей/катеров ‒ 19 (+1), автомобильной техники и автоцистерн – 8149 (+47), специальной техники ‒ 847 (+6).

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Неизменными остались цифры по потерям самолетов (315), вертолетов (316), крылатых ракет (1447).

Потери РФ в Украине - это надо знать

Силы обороны продолжают давать отпор российским оккупантам, нанося РФ значительные потери. За минувшие сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

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