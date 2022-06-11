При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются.

Украинские воины успешно отбили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья на Славянском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Славянском направлении противник осуществлял систематические артиллерийские обстрелы. Украинские воины успешно отбили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли. При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются. Противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях, в ходе проверки боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь, осуществляется приведение подразделений в высшие степени боевой готовности, отрабатываются практические мероприятия по приему военнообязанных, проводится снятие с хранения вооружения и военной техники.

"На Северском направлении противник продолжает минометные обстрелы позиций Сил обороны в приграничных районах. Кроме того, российские оккупанты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры в населенном пункте Миропольское Сумской области. На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Враг основные усилия сосредоточивал на удержании занятых рубежей. Для сковывания действий сил обороны осуществляет огневое воздействие на позиции наших подразделений. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Прудянка, Циркуны и Верхний Салтов. Нанес авиаудары в районах Терновой и Рубежного", - сообщили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне готовятся к наступлению на Славянск и Северск.

Ранее в американском Институте изучения войны заявили, что российская армия добилась незначительных успехов в наступлении на Славянск, но прежде чем его штурмовать, ей предстоит преодолеть определенные трудности. Предыдущие попытки России форсировать Северский Донец закончились плохо, но сейчас он обмелел из-за жары.

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