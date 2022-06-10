На сегодня войска РФ добились незначительных успехов к северу от Славянска.

Российская армия добилась незначительных успехов в наступлении на Славянск, но прежде чем его штурмовать, ей предстоит преодолеть некие трудности.

Об этом заявили в американском Институте изучения войны (ISW).

"Российским попыткам наступать на Славянск, вероятно, мешает река Северский Донец, которую им нужно успешно форсировать к северу (в районе Святогорска-Тетяновки) и востоку (возле Райгородка) от Славянска", — говорится в ежедневном отчете ISW.

Предыдущие попытки России форсировать Северский Донец закончились плохо, но сейчас он обмелел.

В отчете также указано, что Россия продолжает попытки выбить украинские войска из Северодонецка под прикрытием огня тяжелой артиллерии. Жилые кварталы города находятся под контролем РФ, но ВСУ держат оборону в промышленной зоне под постоянными артиллерийскими и авиационными обстрелами.

Так же российские войска наступают на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районе населенных пунктов Камышеваха и Роты.

Ранее сообщалось, что российские силы продолжают штурм украинских позиций в Северодонецке. В то же время оккупанты стремятся обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец. Они продолжают искать слабые места в обороне Северодонецка и готовятся к наступлению на Славянск.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что россияне Славянск могут взять в осаду через неделю.

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