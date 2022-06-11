Кроме того, оккупанты успешно штурмуют направление Пасека - Богородичное.

Русские готовятся к наступлению на Славянск и Северск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведет штурмовые действия на направлении Пасека-Богородичное. Имеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного. На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к государственной границе.

Ранее в американском Институте изучения войны заявили, что российская армия добилась незначительных успехов в наступлении на Славянск, но прежде чем его штурмовать, ей предстоит преодолеть определенные трудности. Предыдущие попытки России форсировать Северский Донец закончились плохо, но сейчас он обмелел из-за жары.

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