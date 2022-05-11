В то же время враг не прекращает попыток атаковать украинские позиции с целью установления контроля над всем регионом.

За минувшие сутки украинские воины отбили 12 атак российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Украинским защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбито двенадцать атак врага", - говорится в сводке.

Украинские воины уничтожили:

двенадцать танков;

четыре артиллерийские системы;

девятнадцать единиц боевой бронированной техники;

семь автомобилей;

две единицы специальной инженерной техники противника.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты не прекращали наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержание сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Вас также могут заинтересовать новости: