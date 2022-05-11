За минувшие сутки украинские воины отбили 12 атак российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
"Украинским защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбито двенадцать атак врага", - говорится в сводке.
Украинские воины уничтожили:
- двенадцать танков;
- четыре артиллерийские системы;
- девятнадцать единиц боевой бронированной техники;
- семь автомобилей;
- две единицы специальной инженерной техники противника.
Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты не прекращали наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержание сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.