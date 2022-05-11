В то же время страна-оккупант держит в полной боевой готовности свои силы в непризнанном Приднестровье.

Российская армия сосредоточила внимание на Слобожанском и Донецком направлениях, а также пытается закрепиться на Криворожском направлении. В непризнанном Приднестровье оккупанты сохраняют полную боеготовность своих подразделений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержание сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что на Слобожанском направлении армия РФ действует группировкой, состоящей из отдельных подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов.

Оккупанты блокируют продвижение украинских войск к границе.

На Изюмском направлении группировки из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск сосредотачивает основные усилия на нанесении огневого поражения ВСУ.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск сосредотачивает основные усилия на продолжении наступательных действий с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Враг не прекращает штурмовых действий на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

В Мариуполе оккупанты бьют по "Азовстали" при поддержке огня артиллерии и танков, а также наносит ракетно-бомбовые удары.

На Южнобугском и Таврическом направлениях подразделения России пытаются улучшить свое тактическое положение.

На Николаевском направлении российские войска продолжают обстреливать позиции защитников Украины.

На Криворожском направлении осуществлял обстрелы подразделений Вооруженных сил Украины с применением артиллерии. С целью закрепления на захваченной территории оккупанты проводят инженерные работы и создание новых позиций в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка.

На Таврическом направлении враг проводит демонстративные действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины, совершенствует инженерное оборудование своих позиций, пополняет запасы.

На Бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полная".

На Волынскому, Полесском и Северскому ситуация значительно не изменилась.

Отдельно в Генштабе рассказали об успехах подразделений противовоздушной обороны и авиации.

"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено четыре БпЛА типа "Орлан-10. Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины был уничтожен один вертолет Ми-24. Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск", - говорится в сводке.

Ранее в Генштабе отмечали, что наибольшая активность российских оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

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