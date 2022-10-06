Продолжаются тяжелые бои за другие населенные пункты Луганщины.

Украинские военные уволили от российских оккупантов село Грековка в Луганской области.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Грековка освобождена. Продолжаются тяжелые бои за другие населенные пункты Луганщины", - отметил он.

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По словам Гайдая, россияне готовятся к длительной обороне (окапываются, минируют территории, стягивают резервы).

Как сообщал УНИАН, 5 октября председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

По его словам, уже несколько населенных пунктов региона освобождены от захватчиков.

На фоне успехов ВСУ российские оккупанты начали проводить частичную мобилизацию в Старобельском и Кременском районах Луганской области. При этом в ряды "мобиков" оккупанты фактически принудительно зовут всех случайных мужчин.

"Выдают всем без разбора - и студентам, и больным, и старикам", - сообщал ранее Гайдай.

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