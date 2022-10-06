В Старобельском районе россияне вместе с военкомами ходят по дворам и раздают повестки.

Российские оккупанты начали проводить частичную мобилизацию в Старобельском и Кременском районах Луганской области.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Почему не принудительную, а именно частичную - объясняют просто: якобы эти территории уже часть РФ, а там объявлена частичная мобилизация", - отметил Гайдай.

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В частности, по его данным, в Старобельском районе россияне вместе с военкомами ходят по дворам и раздают повестки.

"Выдают всем без разбора - и студентам, и больным, и старикам", - отметил Гайдай, добавив, что такая же ситуация и в Кременной.

Напомним, во временно оккупированных Северодонецке, Лисичанске и Попасной россияне уже дронами ищут мужчин призывного возраста, в их число входят даже студенты.

Ситуация в Луганской области

Оккупанты массово бегут из Луганщины на фоне контрнаступления ВСУ со стороны Харьковской области. В частности, в Сватово среди оккупантов и коллаборантов паника. Предатели и крупные эшелоны техники покинули город. Кроме того, украинские военные уже на подступах к Кременной и на окраинах Лисичанска.

Российские войска вышли из Кременной вместе с коллаборантами, но ВСУ там еще нет.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Позже Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что мобилизованным лицам в Российской Федерации не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

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