Также наши защитники уничтожили почти сто единиц разнообразной вражеской техники.

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 470 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Таким образом, общие боевые потери агрессора среди личного состава с 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2023 года ориентировочно составили 278 тысяч 130 человек.

Также нашим защитникам удалось уничтожить почти сотню единиц военной техники россиян. В том числе и 15 беспилотников оперативно-тактического уровня, благодаря чему общее количество "приземленных" БПЛА уже достигло 5006 единиц.

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Также за прошедшие сутки Силами обороны было уничтожено:

38 артиллерийских систем (всего - 6447);

4 вражеских танка (всего - 4691);

12 боевых бронированных машин (8984);

2 реактивных систем залпового огня (796);

одно средство противовоздушной обороны (537);

18 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8854);

2 единицы специальной техники (932).

К сожалению, без изменений за вчера осталось количество уничтоженных российских самолетов (315) и вертолетов (316); кораблей и катеров (20) и подводных лодок (1). Также не пришлось сбивать крылатые ракеты, поэтому количество уничтоженных осталось на уровне 1529 единиц.

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Как сообщал УНИАН, в течение суток поразили несколько районов сосредоточения российских оккупантов и их технику. Среди прочего, под удар украинских защитников попали вражеские ЗРК, РЭБ и артиллерийские средства.

В общем, российские оккупанты пытались восстановить утраченные позиции на нескольких направлениях на Востоке на юге, но успеха не имели. За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения.

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