Поражено было, в том числе 13 артиллерийских средств и станцию радиоэлектронной борьбы.

Вооруженные силы Украины в течение суток поразили несколько районов сосредоточения российских оккупантов и их технику. Под удар украинских защитников попали ЗРК и РЭБ.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в течение суток враг нанес пять ракетных и 38 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак снова есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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В то же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два удара по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

"Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс, 13 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине - последние новости

В своей утренней сводке сегодня, 29 сентября, Генштаб ВСУ заявил, что потери российских оккупационных войск с 24 февраля 2022 года составляют уже ориентировочно около 277 660 человек.

С начала полномасштабного вторжения было уничтожено, в том числе 315 самолетов, 316 вертолетов, подводная лодка, 20 кораблей и катеров врага.

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