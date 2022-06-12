Украинские бойцы группировки "Схид" за сутки уничтожили 18 российских захватчиков.
Как сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схид", украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе своей ответственности.
В частности, сегодня, 12 июня, украинские воины уничтожили:
❌ 18 оккупантов;
❌ Боевая бронированная машина – 1;
❌ тяжелый артиллерийский тягач – 1;
❌ минометов – 1;
❌ станковый противотанковый гранатомет – 1;
❌ склад с боеприпасами – 1.
Как сообщал УНИАН, согласно данным Генштаба, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили 100 российских захватчиков. Общие боевые потери противника с 24 февраля составили ориентировочно 32 тыс. 150 человек.
Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.