Защитники Украины продолжают сдерживать агрессора в районе своей ответственности.

Украинские бойцы группировки "Схид" за сутки уничтожили 18 российских захватчиков.

Как сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схид", украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе своей ответственности.

В частности, сегодня, 12 июня, украинские воины уничтожили:

❌ 18 оккупантов;

❌ Боевая бронированная машина – 1;

❌ тяжелый артиллерийский тягач – 1;

❌ минометов – 1;

❌ станковый противотанковый гранатомет – 1;

❌ склад с боеприпасами – 1.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Генштаба, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили 100 российских захватчиков. Общие боевые потери противника с 24 февраля составили ориентировочно 32 тыс. 150 человек.

Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

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