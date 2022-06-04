Бойцы группировки "Восток" 4 июня уничтожили 60 российских военных.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в социальной сети Facebook.
Так, украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
"Сегодня, 4 июня, наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также было уничтожено два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт", - отмечается в сообщении.
В связи с этим, потери врага составляют:
- личного состава - 60 захватчиков;
- БТР - 1;
- ББМ - 1;
- минометов - 2;
- АТТ - 26;
- топливозаправщиков - 1;
- БПЛА - 3.
Как сообщал УНИАН, потери России в войне с Украиной пересекли новую психологическую отметку: с 24 февраля украинские военные ликвидировали более 31 тысячи российских оккупантов.