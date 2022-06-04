Также были уничтожены два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт.

Бойцы группировки "Восток" 4 июня уничтожили 60 российских военных.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 4 июня, наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также было уничтожено два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт", - отмечается в сообщении.

В связи с этим, потери врага составляют:

личного состава - 60 захватчиков;

БТР - 1;

ББМ - 1;

минометов - 2;

АТТ - 26;

топливозаправщиков - 1;

БПЛА - 3.

Как сообщал УНИАН, потери России в войне с Украиной пересекли новую психологическую отметку: с 24 февраля украинские военные ликвидировали более 31 тысячи российских оккупантов.

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