Вооруженные силы Украины не используют на Донбассе противотанковые ракетные комплексы Javelin. В то же время украинские воины готовы к применению такого вооружения в случае необходимости.
Об этом заявил командующий Операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью "Радио Свобода".
Командующий подтвердил, что украинские военные укомплектованы таким видом вооружения. По его словам, военнослужащие постоянно изучают варианты возможных действий, а именно угрожающие направления.
Читайте такжеВСУ применяли Javelin против оккупантов на Донбассе - глава ГУР Минобороны Украины
Он подчеркнул, что сам не комментирует работу своих подразделений, ведь это – только их военное дело. Однако запретить говорить другим, к сожалению, они не могут.
"Да, мы укомплектованы Javelin... При необходимости готовы применить. А все остальное вы слышите в комментариях людей, которые думают, что они имеют право комментировать наши действия", – отметил Павлюк.
Напомним, как писал УНИАН, депутат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин заявил, что ВСУ на Донбассе использовали Javelin. Но в штабе Операции Объединенных сил такую информацию опровергли.