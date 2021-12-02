Командующий подтвердил, что украинские военные укомплектованы таким видом вооружения.

Вооруженные силы Украины не используют на Донбассе противотанковые ракетные комплексы Javelin. В то же время украинские воины готовы к применению такого вооружения в случае необходимости.

Об этом заявил командующий Операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью "Радио Свобода".

Командующий подтвердил, что украинские военные укомплектованы таким видом вооружения. По его словам, военнослужащие постоянно изучают варианты возможных действий, а именно угрожающие направления.

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Он подчеркнул, что сам не комментирует работу своих подразделений, ведь это – только их военное дело. Однако запретить говорить другим, к сожалению, они не могут.

"Да, мы укомплектованы Javelin... При необходимости готовы применить. А все остальное вы слышите в комментариях людей, которые думают, что они имеют право комментировать наши действия", – отметил Павлюк.

Напомним, как писал УНИАН, депутат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин заявил, что ВСУ на Донбассе использовали Javelin. Но в штабе Операции Объединенных сил такую информацию опровергли.

Javelin в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко