Украинские пилоты БПЛА 'ослепли' из-за блокировки передачи снимков Maxar, - BI

Решение США "препятствует осведомленности о российских запасах и ремонтных заводах".

Коммерческая спутниковая компания Maxar прекратила передачу Украине снимков, сделанных по заказу правительства США. Это существенно усложняет работу украинских операторов беспилотников, которые используют спутниковые изображения для защиты страны, пишет Business Insider.

Это решение стало частью масштабного ограничения администрацией Трампа американской помощи и разведывательной поддержки Украине. Один из операторов беспилотников заявил Business Insider, что это значительно усложнит обнаружение и поражение российских войск. В условиях распространенного глушения GPS украинские военные полагались на изображения высокого разрешения, в частности полученные от Maxar.

Компания сообщила, что правительство США приостановило доступ украинских пользователей к программе Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD) - основному порталу для обмена закупленными государством спутниковыми изображениями с союзниками. Контракт Maxar с Национальным агентством геопространственной разведки (NGA) также был временно приостановлен согласно директиве администрации по поддержке Украины.

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Такое ограничение значительно ухудшает возможности украинской армии в выявлении вражеских сил за линией фронта и в осуществлении глубоких ударов по российским объектам снабжения и складам боеприпасов. Димко Жлуктенко, который работает в украинских войсках беспилотных систем, отметил, что решение США "препятствует осведомленности о российских запасах и ремонтных заводах".

Эта ситуация возникла сразу после того, как США объявили о прекращении обмена разведданными с Украиной, а президент Дональд Трамп объявил неопределенную паузу в военной помощи. Подобно Starlink от SpaceX, который также работает по контракту с правительством США, спутниковые снимки являются критически важными для планирования военных операций Украины.

По словам Жлуктенко, украинские военные беспилотных систем больше полагаются на изображения от коммерческих компаний, чем на данные, предоставленные непосредственно американскими разведывательными службами. Он отметил: "Операторы беспилотных летательных аппаратов глубокого удара не получат такого точного нацеливания".

Жлуктенко пояснил, что снимки Maxar широко использовались для планирования миссий беспилотников, выявления целей для глубоких ударов, отслеживания мест хранения российской техники и оценки результатов атак. Поскольку 75% украинских военных подразделений, работающих с дронами, в значительной степени зависят от спутниковых изображений, их отсутствие создает серьезные трудности.

Кроме военной пользы, снимки Maxar документировали разрушения и изменения, произошедшие во время войны. Беспилотники играют все более важную роль в противостоянии Украины российскому вторжению, особенно учитывая неопределенное будущее западной помощи.

На всей 600-мильной линии фронта беспилотники постепенно замещают противотанковые ракеты и другое оружие. Даже бюджетные дроны наносили значительный ущерб, уничтожая дорогостоящее российское оборудование. В 2024 году Украина создала USF - первое в мире военное подразделение, которое специализируется на ведении боевых действий беспилотниками.

Дроны на войне - поиск альтернативы

По данным The New York Times, по состоянию на ноябрь 2023 года 80% российских потерь на передовой были вызваны именно украинскими дронами. Поэтому ограничение возможностей беспилотников, особенно в условиях приостановления американской помощи, будет иметь серьезное влияние на ход войны. Это дает России возможность увеличивать свои силы для наступления, оставаясь при этом менее заметной.

Уменьшение возможностей разведки заставляет украинские войска искать альтернативные методы. Из-за глушения GPS операторы дронов все чаще используют спутниковые изображения для ориентации, сравнивая реальный вид местности с картами и снимками.

Украина активно разрабатывает беспилотники, способные работать без GPS, используя технологии, сравнивающие полученные изображения с предварительно загруженными картами. Американская компания Vermeer недавно интегрировала подобную систему в дроны, используемые украинской армией.

Жлуктенко подчеркнул, что решение администрации Трампа "делает Украину слабее и может быть использовано против других союзников США". В 2023 году NGA заключила с Maxar пятилетний контракт на 192 миллиона долларов для обеспечения союзников США высококачественными спутниковыми снимками.

Приостановление передачи разведданных может немедленно повлиять на эффективность украинской противовоздушной обороны, которая в значительной степени полагается на датчики раннего предупреждения. Чем дольше продлится ограничение американской разведки, тем более критической станет потребность Украины в альтернативных источниках спутниковых снимков и разведывательных данных.

Несмотря на возможность использования высотных дронов и спутников других компаний, потеря Maxar является существенным пробелом, который трудно заполнить, подытожило издание.

Остановка американской помощи Украине: последние новости

Как писал УНИАН, США частично приостановили обмен разведывательными данными с Украиной. В частности украинцам больше не передают информацию для нанесения ударов по россиянам, но Украина до сих пор получает информацию, нужную для защиты от российских ударов.

Также мы рассказывали, что США остановили поставки ранее согласованной военной помощи Украине. В Белом доме говорят, что это нужно для ее пересмотра, и вопрос будущего финансирования находится на рассмотрении.

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